Alan
Alan Personalvermittler Gehälter

Die durchschnittliche Personalvermittler-Gesamtvergütung in France bei Alan reicht von €57.3K bis €81.7K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alans Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$75.7K - $88.6K
France
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$66K$75.7K$88.6K$94.2K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Alan unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

7 years post-termination exercise window.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalvermittler bei Alan in France liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €81,689. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Alan für die Position Personalvermittler in France beträgt €57,252.

