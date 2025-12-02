Unternehmensverzeichnis
Akveo
Akveo Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in Poland bei Akveo reicht von PLN 263K bis PLN 359K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Akveos Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$76.4K - $92.4K
Poland
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$71.4K$76.4K$92.4K$97.4K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Akveo?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Akveo in Poland liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von PLN 358,677. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Akveo für die Position Lösungsarchitekt in Poland beträgt PLN 262,823.

Weitere Ressourcen

