Unternehmensverzeichnis
Akvelon
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Akvelon Gehälter

Akvelon's Gehaltsbereich reicht von $13,875 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Recruiter in Russia am unteren Ende bis $42,000 für einen Software-Ingenieur in Serbia am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Akvelon. Zuletzt aktualisiert: 8/21/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $42K

Full-Stack-Softwareingenieur

Personalwesen
$18.6K
Recruiter
$13.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Akvelon هو Software-Ingenieur بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $42,000. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Akvelon هو $18,622.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Akvelon gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Apple
  • Intuit
  • Uber
  • Spotify
  • Stripe
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen