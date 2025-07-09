Unternehmensverzeichnis
Akkodis
Akkodis Gehälter

Akkodis's Gehaltsbereich reicht von $3,989 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Recruiter in India am unteren Ende bis $233,199 für einen Vertrieb in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Akkodis. Zuletzt aktualisiert: 8/20/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $109K
Biomedizintechniker
$52.9K
Data Scientist
$60.1K

Informationstechnologe (IT)
$44.4K
Produktmanager
$52.1K
Programmmanager
$94.1K
Recruiter
$4K
Vertrieb
$233K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Akkodis gemeldet wurde, ist Vertrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $233,199. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Akkodis gemeldet wurde, beträgt $56,521.

