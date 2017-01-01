Unternehmensverzeichnis
Akatsuki
Top-Einblicke
    • Über uns

    Akatsuki Inc. is an innovative IP production company that creates social games designed to entertain and engage users globally, delivering exciting services that redefine traditional entertainment.

    https://aktsk.jp
    Website
    2010
    Gründungsjahr
    210
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

