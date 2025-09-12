Unternehmensverzeichnis
Airtel Africa
Airtel Africa Gehälter

Airtel Africas Gehaltsbereich reicht von $5,814 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Manager für Geschäftsabläufe in India am unteren Ende bis $241,200 für einen Software-Engineering-Manager in Nigeria am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Airtel Africa. Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025

Don't get lowballed
Software-Ingenieur
Median $21.6K

Backend Software-Entwickler

Buchhalter
$23.1K
Manager für Geschäftsabläufe
$5.8K

Informationstechnologe (IT)
$23.1K
Produktmanager
$53.4K
Projektmanager
$43.8K
Software-Engineering-Manager
$241K
Lösungsarchitekt
$59.9K
Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Airtel Africa ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $241,200. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Airtel Africa beträgt $33,476.

