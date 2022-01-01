Unternehmensverzeichnis
Airtable
Airtable Gehälter

Airtable's Gehaltsbereich reicht von $112,700 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $755,000 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Airtable. Zuletzt aktualisiert: 8/24/2025

$160K

Software-Ingenieur
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Full-Stack-Softwareingenieur

Produktdesigner
Median $230K
Produktmanager
Median $255K
UX-Forscher
Median $423K
Software Engineering Manager
Median $755K
Data Scientist
Median $315K
Marketing-Betrieb
Median $172K
Geschäftsbetrieb
$388K
Business Analyst
$162K
Kundenservice
$113K
Kundenerfolg
$114K
Personalwesen
$116K
Informationstechnologe (IT)
$332K
Marketing
$191K
Produktdesign-Manager
$609K
Recruiter
$166K
Vertriebsingenieur
$165K
Cybersicherheitsanalyst
$362K
Lösungsarchitekt
$288K
Technischer Programm-Manager
$470K
Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktientyp
RSU

Bei Airtable unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktientyp
RSU

Bei Airtable unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Airtable gemeldet wurde, ist Software Engineering Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $755,000. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Airtable gemeldet wurde, beträgt $278,523.

