Airship
Airship Gehälter

Airship's Gehaltsbereich reicht von $71,400 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $187,935 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Airship. Zuletzt aktualisiert: 8/24/2025

$160K

Produktmanager
$188K
Vertrieb
$71.4K
Software-Ingenieur
Median $117K

Software Engineering Manager
$164K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Airship gemeldet wurde, ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $187,935. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Airship gemeldet wurde, beträgt $140,338.

