AI21 Labs
AI21 Labs Gehälter

AI21 Labss Gehaltsbereich reicht von $98,225 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $163,785 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von AI21 Labs. Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $145K
Kundenservice
$98.2K
Produktmanager
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
FAQ

Найвищеоплачувана позиція в AI21 Labs - це Produktmanager at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $163,785. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AI21 Labs складає $144,883.

