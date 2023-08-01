AI21 Labs Gehälter

AI21 Labss Gehaltsbereich reicht von $98,225 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $163,785 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von AI21 Labs . Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025