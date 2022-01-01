Unternehmensverzeichnis
Agora
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Agora Gehälter

Agoras Gehaltsbereich reicht von $59,013 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Lösungsarchitekt am unteren Ende bis $160,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Agora. Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $160K
Customer Success
$73.6K
Personalwesen
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Lösungsarchitekt
$59K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Agora ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $160,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Agora beträgt $111,440.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Agora gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Calix
  • Trello
  • Pushpay
  • Vertiv
  • EPAM Systems
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen