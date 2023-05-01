Unternehmensverzeichnis
Agero
Agero Gehälter

Ageros Gehaltsbereich reicht von $165,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $217,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Agero. Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025

Software-Ingenieur
Median $165K

Dateningenieur

Software-Engineering-Manager
Median $217K
Produktmanager
$174K

Programmmanager
$170K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Agero ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $217,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Agero beträgt $172,166.

