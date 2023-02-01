Unternehmensverzeichnis
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Gehälter

Agency for Science, Technology and Researchs Gehaltsbereich reicht von $48,215 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Chemieingenieur am unteren Ende bis $91,734 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Agency for Science, Technology and Research. Zuletzt aktualisiert: 9/1/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $78.8K

Forschungswissenschaftler

Datenwissenschaftler
Median $91.7K
Biomedizintechniker
$73.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Chemieingenieur
$48.2K

Forschungsingenieur

Datenanalyst
$49.5K
Hardware-Ingenieur
$66.4K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Agency for Science, Technology and Research ist Datenwissenschaftler mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $91,734. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Agency for Science, Technology and Research beträgt $70,028.

