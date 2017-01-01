Unternehmensverzeichnis
Agence 148
    • Über uns

    Agence 148 is a BCorp-certified creative digital agency focused on branding and digital communication. They provide customized consulting and design services, emphasizing eco-design principles.

    http://www.148.fr
    Website
    2007
    Gründungsjahr
    30
    Anzahl Mitarbeiter
    $1M-$10M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

