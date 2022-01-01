Unternehmensverzeichnis
Afterpay
Afterpay Gehälter

Afterpays Gehaltsbereich reicht von $70,350 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $278,600 für einen Personalwesen am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Afterpay. Zuletzt aktualisiert: 9/11/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $99.9K
Buchhalter
$70.4K
Business-Analyst
$149K

Datenanalyst
$119K
Datenwissenschaftler
$83.5K
Personalwesen
$279K
Marketing
$177K
Produktmanager
Median $108K
Vertrieb
$159K
Software-Engineering-Manager
$166K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Afterpay unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Afterpay ist Personalwesen at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $278,600. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Afterpay beträgt $134,325.

