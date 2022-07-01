Unternehmensverzeichnis
Afresh
Afresh Gehälter

Afresh's Gehaltsbereich reicht von $161,700 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing am unteren Ende bis $210,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Afresh. Zuletzt aktualisiert: 8/22/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $210K

Full-Stack-Softwareingenieur

Personalwesen
$209K
Marketing
$162K

Produktdesigner
$164K
Vertriebsingenieur
$169K
Lösungsarchitekt
$186K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en Afresh es Software-Ingenieur con una compensación total anual de $210,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Afresh es $177,538.

