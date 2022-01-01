Afiniti Gehälter

Afinitis Gehaltsbereich reicht von $6,992 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $189,050 für einen Produktdesigner am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Afiniti . Zuletzt aktualisiert: 9/1/2025