Afiniti
Afiniti Gehälter

Afinitis Gehaltsbereich reicht von $6,992 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $189,050 für einen Produktdesigner am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Afiniti. Zuletzt aktualisiert: 9/1/2025

$160K

Datenwissenschaftler
Median $139K
Software-Ingenieur
Median $7K
Datenanalyst
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Business-Analyst
$79.6K
Finanzanalyst
$21.4K
Marketing
$19.9K
Produktdesigner
$189K
Produktmanager
$17.3K
Software-Engineering-Manager
$166K
Lösungsarchitekt
$129K
FAQ

The highest paying role reported at Afiniti is Produktdesigner at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afiniti is $50,497.

Weitere Ressourcen