Affirm Gesamtvergütung Gehälter

Die durchschnittliche Gesamtvergütung-Gesamtvergütung in United States bei Affirm reicht von $148K bis $214K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Affirms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $167K - $194K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $148K $167K $194K $214K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 Alternative 2 50 % JAHR 1 50 % JAHR 2 Aktienart RSU Bei Affirm unterliegen RSUs einem 2-jährigen Vesting-Zeitplan: 50 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 12.50 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Affirm ?

