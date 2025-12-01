Unternehmensverzeichnis
Affirm
Affirm Technischer Kundenberater Gehälter

Die durchschnittliche Technischer Kundenberater-Gesamtvergütung in United States bei Affirm reicht von $166K bis $232K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Affirms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$180K - $218K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$166K$180K$218K$232K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

50%

JAHR 1

50%

JAHR 2

Aktienart
RSU

Bei Affirm unterliegen RSUs einem 2-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 50% werden unverfallbar im 1st-JAHR (12.50% vierteljährlich)

  • 50% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% vierteljährlich)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Affirm unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Affirm unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Technischer Kundenberater bei Affirm in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $232,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Affirm für die Position Technischer Kundenberater in United States beträgt $166,000.

