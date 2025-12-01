Affirm Projektmanager Gehälter

Die Projektmanager-Vergütung in United States bei Affirm beträgt $206K pro year für L7. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Affirms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $217K - $263K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $200K $217K $263K $280K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Durchschnitt Vergütung nach Stufe Vergütung hinzufügen Stufen vergleichen

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus L4 $ -- $ -- $ -- $ -- L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $ -- $ -- $ -- $ -- L7 $206K $173K $33K $0 Anzeigen 2 Weitere Stufen

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 Alternative 2 50 % JAHR 1 50 % JAHR 2 Aktienart RSU Bei Affirm unterliegen RSUs einem 2-jährigen Vesting-Zeitplan: 50 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 12.50 % vierteljährlich )

50 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 12.50 % vierteljährlich ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity. 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Affirm unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity. 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Affirm unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

Wie ist der Vesting-Plan bei Affirm ?

Wie ist der Vesting-Plan bei Affirm ?