Aeva
Aeva Gehälter

Aevas Gehaltsbereich reicht von $187,018 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $477,375 für einen Produktdesigner am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Aeva. Zuletzt aktualisiert: 9/1/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $210K
Hardware-Ingenieur
Median $225K
Maschinenbauingenieur
Median $210K

Produktdesigner
$477K
Produktmanager
$187K
Programmmanager
$427K
Projektmanager
$347K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Aeva unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Aeva ist Produktdesigner at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $477,375. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Aeva beträgt $225,000.

