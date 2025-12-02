Unternehmensverzeichnis
Aerie Pharmaceuticals
Aerie Pharmaceuticals Informationstechnologe (IT) Gehälter

Die durchschnittliche Informationstechnologe (IT)-Gesamtvergütung bei Aerie Pharmaceuticals reicht von $127K bis $173K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Aerie Pharmaceuticalss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$136K - $164K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$127K$136K$164K$173K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Aerie Pharmaceuticals?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Informationstechnologe (IT) bei Aerie Pharmaceuticals liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $172,840. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Aerie Pharmaceuticals für die Position Informationstechnologe (IT) beträgt $126,650.

Weitere Ressourcen

