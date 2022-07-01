Unternehmensverzeichnis
Aera Technology
Aera Technology Gehälter

Aera Technology's Gehaltsbereich reicht von $13,065 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Data Scientist in India am unteren Ende bis $348,250 für einen Vertrieb in Romania am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Aera Technology. Zuletzt aktualisiert: 8/15/2025

$160K

Stabschef
$197K
Data Scientist
$13.1K
Marketing
$15.7K

Projektmanager
$123K
Vertrieb
$348K
Software-Ingenieur
$124K
Technischer Programm-Manager
$53K
FAQ

Andere Ressourcen