Unternehmensverzeichnis
Advantest
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Advantest Gehälter

Advantest's Gehaltsbereich reicht von $30,475 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $263,310 für einen Elektroingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Advantest. Zuletzt aktualisiert: 8/15/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $138K

Software-Qualitätssicherungsingenieur

Kundenservice
$38K
Datenanalyst
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Elektroingenieur
$263K
Hardware-Ingenieur
$150K
Marketing
$146K
Maschinenbauingenieur
$41.8K
Produktdesigner
$30.5K
Programmmanager
$254K
Projektmanager
$239K
Technischer Programm-Manager
$249K
Technischer Redakteur
$59.3K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Advantest gemeldet wurde, ist Elektroingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $263,310. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Advantest gemeldet wurde, beträgt $141,863.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Advantest gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Applied Materials
  • Texas Instruments
  • Lam Research
  • ASML
  • KLA
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen