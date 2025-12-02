Unternehmensverzeichnis
AdStart Media
AdStart Media Personalwesen Gehälter

Die durchschnittliche Personalwesen-Gesamtvergütung in Vietnam bei AdStart Media reicht von ₫1.12B bis ₫1.57B pro year.

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$46.4K - $53.9K
Vietnam
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$42.8K$46.4K$53.9K$60K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei AdStart Media?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalwesen bei AdStart Media in Vietnam liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₫1,571,596,110. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei AdStart Media für die Position Personalwesen in Vietnam beträgt ₫1,122,568,650.

Weitere Ressourcen

