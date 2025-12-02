Unternehmensverzeichnis
Adrenaline Shoc
Adrenaline Shoc UX-Forscher Gehälter

Die durchschnittliche UX-Forscher-Gesamtvergütung in Italy bei Adrenaline Shoc reicht von €32.2K bis €44K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Adrenaline Shocs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$39.8K - $48.1K
Italy
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$37.2K$39.8K$48.1K$50.7K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen UX-Forscher bei Adrenaline Shoc in Italy liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €43,957. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Adrenaline Shoc für die Position UX-Forscher in Italy beträgt €32,210.

