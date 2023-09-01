Unternehmensverzeichnis
Adda247
    • Über uns

    Adda247 is India's leading Government Job Preparation platform and the largest vernacular test prep platform catering to the learning needs of aspirants in more than 12 Indian languages.

    adda247.com
    Website
    2016
    Gründungsjahr
    1,000
    Anzahl Mitarbeiter
    $100M-$250M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

