Activision Blizzard
Activision Blizzard Personalvermittler Gehälter

Das mittlere Personalvermittler-Vergütungspaket in United States bei Activision Blizzard beläuft sich auf $119K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Activision Blizzards Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Median-Paket
company icon
Activision Blizzard
Recruiter
Los Angeles - Orange County
Gesamt pro Jahr
$119K
Stufe
hidden
Grundgehalt
$114K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Jahre im Unternehmen
0-1 Jahre
Jahre Erfahrung
5-10 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Activision Blizzard?

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Activision Blizzard unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Personalvermittler hos Activision Blizzard in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $165,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Activision Blizzard for Personalvermittler rollen in United States er $124,300.

Weitere Ressourcen