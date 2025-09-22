Activision Blizzard Unternehmensberater Gehälter

Die durchschnittliche Unternehmensberater-Gesamtvergütung in United Kingdom bei Activision Blizzard reicht von £138K bis £188K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Activision Blizzards Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung £147K - £178K United Kingdom Übliche Spanne Mögliche Spanne £138K £147K £178K £188K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Activision Blizzard unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Activision Blizzard ?

