Die durchschnittliche Stabschef-Gesamtvergütung in United States bei Activision Blizzard reicht von $146K bis $212K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Activision Blizzards Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $167K - $191K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $146K $167K $191K $212K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Activision Blizzard unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Activision Blizzard ?

