Activision Blizzard
Activision Blizzard Stabschef Gehälter

Die durchschnittliche Stabschef-Gesamtvergütung in United States bei Activision Blizzard reicht von $146K bis $212K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Activision Blizzards Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$167K - $191K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$146K$167K$191K$212K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Activision Blizzard unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Stabschef bei Activision Blizzard in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $212,400. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Activision Blizzard für die Position Stabschef in United States beträgt $145,800.

