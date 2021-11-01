Unternehmensverzeichnis
Accolade
Accolade Gehälter

Accolades Gehaltsbereich reicht von $26,330 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice-Operations am unteren Ende bis $422,875 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Accolade. Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025

Software-Ingenieur
Median $136K
Produktmanager
Median $282K
Geschäftsabläufe
$32.1K

Kundenservice
$56.2K
Kundenservice-Operations
$26.3K
Datenanalyst
$150K
Datenwissenschaftler
$163K
Personalwesen
$215K
Produktdesigner
$67.3K
Cybersicherheitsanalyst
$60.3K
Software-Engineering-Manager
$423K
Technischer Programmmanager
$176K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Accolade ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $422,875. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Accolade beträgt $143,124.

