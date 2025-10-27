Unternehmensverzeichnis
Abu Dhabi Investment Authority
Abu Dhabi Investment Authority Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in United Arab Emirates bei Abu Dhabi Investment Authority reicht von AED 522K bis AED 744K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Abu Dhabi Investment Authoritys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Abu Dhabi Investment Authority?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von AED 744,140. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Abu Dhabi Investment Authority für die Position Software-Ingenieur in United Arab Emirates beträgt AED 521,534.

