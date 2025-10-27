Unternehmensverzeichnis
Abu Dhabi Investment Authority
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Cybersecurity Analyst

  • Alle Cybersecurity Analyst-Gehälter

Abu Dhabi Investment Authority Cybersecurity Analyst Gehälter

Die durchschnittliche Cybersecurity Analyst-Gesamtvergütung bei Abu Dhabi Investment Authority reicht von AED 141K bis AED 193K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Abu Dhabi Investment Authoritys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

AED 153K - AED 181K
United Arab Emirates
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
AED 141KAED 153KAED 181KAED 193K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Cybersecurity Analyst Einträges bei Abu Dhabi Investment Authority um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Don't get lowballed

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Abu Dhabi Investment Authority?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Cybersecurity Analyst Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Cybersecurity Analyst bei Abu Dhabi Investment Authority liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von AED 193,226. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Abu Dhabi Investment Authority für die Position Cybersecurity Analyst beträgt AED 141,139.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Abu Dhabi Investment Authority gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Netflix
  • Coinbase
  • Facebook
  • Snap
  • Tesla
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen