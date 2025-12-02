Unternehmensverzeichnis
Absa Group
Absa Group Produktmanager Gehälter

Die durchschnittliche Produktmanager-Gesamtvergütung in South Africa bei Absa Group reicht von ZAR 238K bis ZAR 340K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Absa Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$15.6K - $18.2K
South Africa
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$13.6K$15.6K$18.2K$19.4K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Absa Group?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Absa Group in South Africa liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ZAR 339,734. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Absa Group für die Position Produktmanager in South Africa beträgt ZAR 238,104.

