Unternehmensverzeichnis
Abnormal AI
Abnormal AI Gehälter

Abnormal AIs Gehaltsbereich reicht von $67,409 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Technischer Programmmanager am unteren Ende bis $623,603 für einen Personalwesen am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Abnormal AI. Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025

Software-Ingenieur
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend Software-Entwickler

Produktmanager
Median $200K
Cybersicherheitsanalyst
Median $181K

Personalwesen
$624K
Marketing
$208K
Marketing-Operations
$214K
Personalvermittler
$199K
Vertrieb
$236K
Software-Engineering-Manager
$585K
Technischer Programmmanager
$67.4K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Abnormal AI unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Abnormal AI ist Personalwesen at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $623,603. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Abnormal AI beträgt $210,816.

