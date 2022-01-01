Unternehmensverzeichnis
Abcam
Abcam Gehälter

Abcams Gehaltsbereich reicht von $56,055 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur in United States am unteren Ende bis $144,700 für einen Software-Engineering-Manager in Netherlands am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Abcam. Zuletzt aktualisiert: 8/30/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $56.1K
Buchhalter
$102K
Geschäftsentwicklung
$96.8K

Produktdesigner
$122K
Software-Engineering-Manager
$145K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Abcam ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $144,700. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Abcam beträgt $102,000.

