ABBYY Gehälter

ABBYYs Gehaltsbereich reicht von $36,116 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) in Hungary am unteren Ende bis $111,543 für einen Software-Engineering-Manager in Cyprus am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ABBYY . Zuletzt aktualisiert: 9/8/2025