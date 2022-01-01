Unternehmensverzeichnis
ABBYY
ABBYY Gehälter

ABBYYs Gehaltsbereich reicht von $36,116 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) in Hungary am unteren Ende bis $111,543 für einen Software-Engineering-Manager in Cyprus am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ABBYY. Zuletzt aktualisiert: 9/8/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $80K
Business-Analyst
$93.6K
Unternehmensentwicklung
$39.2K

Kundenservice
$36.4K
Informationstechnologe (IT)
$36.1K
Marketing
$46.6K
Produktmanager
$78.2K
Projektmanager
$72.1K
Software-Engineering-Manager
$112K
FAQ

The highest paying role reported at ABBYY is Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $111,543. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABBYY is $72,136.

Weitere Ressourcen