ABB
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • Switzerland

ABB Software-Ingenieur Gehälter in Switzerland

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Switzerland bei ABB beträgt CHF 122K pro year für Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Switzerland beläuft sich auf CHF 118K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ABBs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
(Einstiegslevel)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
CHF 134K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Was sind die Karrierestufen bei ABB?

Enthaltene Titel

Netzwerkingenieur

FAQ

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Software-Ingenieur na ABB in Switzerland situa-se numa remuneração total anual de CHF 137,784. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ABB para a função de Software-Ingenieur in Switzerland é CHF 90,996.

Weitere Ressourcen