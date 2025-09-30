Die Software-Ingenieur-Vergütung in Metropoolregio Eindhoven bei ABB reicht von €72K pro year für Software Engineer bis €78.7K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Metropoolregio Eindhoven beläuft sich auf €75.4K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ABBs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€72K
€72K
€0
€0
Senior Software Engineer
€78.7K
€76K
€0
€2.7K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
Enthaltene TitelNeuen Titel einreichen