Die Software-Ingenieur-Vergütung in India bei ABB beträgt ₹2.56M pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹1.89M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ABBs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.56M
₹2.51M
₹52.2K
₹0
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Enthaltene TitelNeuen Titel einreichen