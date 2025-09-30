Unternehmensverzeichnis
ABB
  • Gehälter
  • Finanzanalyst

  • Alle Finanzanalyst-Gehälter

  • Greater Bengaluru

ABB Finanzanalyst Gehälter in Greater Bengaluru

Das mittlere Finanzanalyst-Vergütungspaket in Greater Bengaluru bei ABB beläuft sich auf ₹807K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ABBs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Median-Paket
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹807K
Stufe
hidden
Grundgehalt
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jahre im Unternehmen
0-1 Jahre
Jahre Erfahrung
0-1 Jahre
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Finanzanalyst bei ABB in Greater Bengaluru liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹1,288,873. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ABB für die Position Finanzanalyst in Greater Bengaluru beträgt ₹750,653.

Weitere Ressourcen