ABB Gehälter

ABBs Gehaltsbereich reicht von $6,349 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $191,040 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ABB. Zuletzt aktualisiert: 9/8/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $82.9K
Hardware-Ingenieur
Median $120K
Produktdesigner
Median $98K

Datenwissenschaftler
Median $39.4K
Finanzanalyst
Median $9.3K
Buchhalter
$53.2K
Business-Analyst
$114K
Regelungstechniker
$28.6K
Texter
$45.2K
Kundenservice
$6.3K
Marketing
$17.9K
Maschinenbauingenieur
$63.5K
Produktmanager
$151K
Projektmanager
$154K
Vertrieb
$86.8K
Vertriebsingenieur
$50.6K
Cybersicherheitsanalyst
$32.5K
Lösungsarchitekt
$191K
Technischer Programmmanager
$76.1K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei ABB ist Lösungsarchitekt at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $191,040. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ABB beträgt $63,528.

