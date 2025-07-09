Unternehmensverzeichnis
Aakash Educational Services
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Aakash Educational Services Gehälter

Aakash Educational Services's Gehaltsbereich reicht von $3,074 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $25,305 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Aakash Educational Services. Zuletzt aktualisiert: 8/10/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Kundenservice
$3.1K
Informationstechnologe (IT)
$6K
Vertrieb
$7.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Software-Ingenieur
$25.3K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Aakash Educational Services gemeldet wurde, ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $25,305. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Aakash Educational Services gemeldet wurde, beträgt $6,605.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Aakash Educational Services gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Intuit
  • Lyft
  • Airbnb
  • Netflix
  • Snap
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen