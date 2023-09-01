Unternehmensverzeichnis
99 Group
99 Group Gehälter

99 Groups Gehaltsbereich reicht von $28,263 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $56,772 für einen Produktdesigner am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von 99 Group. Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025

Produktdesigner
$56.8K
Produktmanager
$28.3K
Software-Ingenieur
$43.4K

FAQ

Die bestbezahlte Position bei 99 Group ist Produktdesigner at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $56,772. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei 99 Group beträgt $43,408.

