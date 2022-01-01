Unternehmensverzeichnis
84.51˚
84.51˚ Gehälter

84.51˚s Gehaltsbereich reicht von $80,400 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing-Operations am unteren Ende bis $252,000 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von 84.51˚. Zuletzt aktualisiert: 9/7/2025

Datenwissenschaftler
Median $123K
Software-Ingenieur
Median $140K

Full-Stack-Softwareentwickler

Dateningenieur

Forschungswissenschaftler

Vertrieb
Median $105K

Produktmanager
Median $252K
Marketing-Operations
$80.4K
Software-Engineering-Manager
$241K
FAQ

The highest paying role reported at 84.51˚ is Produktmanager with a yearly total compensation of $252,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 84.51˚ is $131,600.

