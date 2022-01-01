Unternehmensverzeichnis
7-Eleven
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

7-Eleven Gehälter

7-Elevens Gehaltsbereich reicht von $13,345 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $189,750 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von 7-Eleven. Zuletzt aktualisiert: 9/7/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $178K
Datenanalyst
Median $90K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Software-Engineering-Manager
Median $190K
Produktdesigner
Median $120K
Buchhalter
$13.3K
Business-Analyst
$86.4K
Schadenregulierungssachverständiger
$99.5K
Kundenservice
$37.7K
Datenwissenschaftler
$126K
Finanzanalyst
$98.5K
Hardware-Ingenieur
$131K
Personalwesen
$119K
Informationstechnologe (IT)
$32.2K
Marketing
$181K
Produktdesign-Manager
$156K
Projektmanager
$39.6K
Vertrieb
$45K
Lösungsarchitekt
$127K
Risikokapitalgeber
$15.7K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei 7-Eleven ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $189,750. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei 7-Eleven beträgt $119,400.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für 7-Eleven gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Sephora
  • Giant Eagle
  • Columbia Distributing
  • Faire
  • Zappos.com
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen