Unternehmensverzeichnis
66degrees
66degrees Gehälter

66degreess Gehaltsbereich reicht von $131,340 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $250,848 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von 66degrees. Zuletzt aktualisiert: 9/7/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $138K
Datenwissenschaftler
$181K
Produktdesigner
$131K

Projektmanager
$181K
Vertrieb
$229K
Software-Engineering-Manager
$219K
Lösungsarchitekt
$251K
Technischer Programmmanager
$179K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei 66degrees ist Lösungsarchitekt at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $250,848. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei 66degrees beträgt $180,746.

