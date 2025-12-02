Unternehmensverzeichnis
4flow
4flow Software-Ingenieur Gehälter

Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$81K - $94.1K
Germany
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$71.4K$81K$94.1K$104K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei 4flow?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei 4flow in Germany liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €90,266. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei 4flow für die Position Software-Ingenieur in Germany beträgt €62,200.

Weitere Ressourcen

