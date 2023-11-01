3Shape Gehälter

3Shapes Gehaltsbereich reicht von $73,469 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Regulatorische Angelegenheiten am unteren Ende bis $157,326 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von 3Shape . Zuletzt aktualisiert: 11/15/2025