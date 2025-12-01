Unternehmensverzeichnis
3Pillar Global
3Pillar Global Projektmanager Gehälter

Die durchschnittliche Projektmanager-Gesamtvergütung in Romania bei 3Pillar Global reicht von RON 188K bis RON 263K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für 3Pillar Globals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$46.2K - $55.9K
Romania
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$42.6K$46.2K$55.9K$59.5K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei 3Pillar Global?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Projektmanager bei 3Pillar Global in Romania liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von RON 263,232. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei 3Pillar Global für die Position Projektmanager in Romania beträgt RON 188,347.

Weitere Ressourcen

