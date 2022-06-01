Unternehmensverzeichnis
3Pillar Global
3Pillar Global Gehälter

3Pillar Globals Gehaltsbereich reicht von $46,892 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager in Mexico am unteren Ende bis $217,905 für einen Customer Success in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von 3Pillar Global. Zuletzt aktualisiert: 9/7/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $47.9K

Full-Stack-Softwareentwickler

Customer Success
$218K
Produktdesigner
$164K

Produktmanager
$46.9K
Projektmanager
$51.1K
Vertrieb
$80.4K
Software-Engineering-Manager
$60.4K
Technischer Programmmanager
$107K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei 3Pillar Global ist Customer Success at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $217,905. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei 3Pillar Global beträgt $70,384.

